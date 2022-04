Eintracht Frankfurt  - FC Barcelona 1-1 | Xavi Hernandez, critic după remiza de la Frankfurt: „Nu am excelat la capitolul acesta!” 

Duelul din Germania se anunța a fi unul incendiar, în contextul în care fanii lui Eintracht sunt deja cunoscuți pentru atmosfera pe care o fac pe stadion. Prima repriză s-a încheiat 0-0, însă cu Eintracht mai periculoasă, față de gruparea lui Xavi.

Aproape de finalul primei reprize arbitrul Jovanovic a fluierat penalty pentru gazde, după un duel al lui Busquets cu Borre, însă 'centralul' a revăzut faza cu ajutorul VAR, anulându-și, în mod corect, decizia. Eintracht a început însă în forță a doua repriză, deschizând scorul prin golul superb al lui Knauff.

Oaspeții au dat însă replica prin Ferran Torres, care a egalat în minutul 66, după o fază superb construită a catalanilor, prin Ousmane Dembele și Frenkie de Jong, astfel că echipa calificată în semifinale se decide în returul de pe Camp Nou.

Xavi Hernandez, critic după remiza de la Frankfurt: „Nu am excelat la capitolul acesta!”



Antrenorul catalanilor a vorbit la finalul meciului despre remiza din Germania, arătându-se nemulțumit de faptul că jucătorii săi nu au reușit să își gestioneze rivalul. Xavi Hernandez nu a fost mulțumit nici de circulația balonului.

Totodată, tehnicianul a vorbit și despre situația lui Gerard Pique, înlocuit cu Lenglet în prima repriză, după ce a acuzat probleme musculare.

„Este un rival extrem de dificil, fizic, au ieșit ca demonii pe contre și nu am știut cum să oprim acele tranziții. Nu am excelat nici la capitolul circulația mingii. Terenul nu a fost bun, am generat mai puține ocazii decât în mod normal, dar sunt mulțumit de rezultat.

În Europa totul este egal, Eintracht este și va fi complicată. Pe final am generat momente în bandă. Golul este o mare reușită, talent pur al jucătorilor. Pe Camp Nou va fi dificil, dar jucăm în fața fanilor noștri.

Accidentarea lui Pique? Are dureri de ceva timp și astăzi a suferit, să sperăm că nu este ceva foarte serios!”, a declarat Xavi Hernandez.

Returul Barcelona - Eintracht Frankfurt se joacă joi, 14 aprilie și se vede ÎN DIRECT pe PRO Arena și VOYO.RO, dar și în format LIVE VIDEO pe www.sport.ro.