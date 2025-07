CFR Cluj a pedalat în gol, joi seara, în debutul ei european. Iar asta în fața unei formații maghiare, Paksi, care anul trecut, în aceeași fază, turul I preliminar al Ligii Europa, a fost strivită de Corvinul Hunedoara: 6-0 la general!

Ce a putut să facă, anul trecut, o divizionară secundă din România n-a putut face acum vicecampioana țării. Inabilitatea CFR-ului, de a înscrie cu Paksi, a fost pusă de antrenorul Dan Petrescu pe seama faptului că a lipsit Louis Munteanu. La Digi Sport însă, moderatorul Vali Moraru a spus că, din informațiile sale, Munteanu a refuzat să joace din cauza restanțelor finanicare!

Dan Petrescu: „Bine că n-am luat gol“

Având în vedere rezultatele slabe ale CFR-ului, în acest debut de stagiune, Dan Petrescu a fost surprinzător de calm și zâmbitor, la interviul de după Paksi – CFR Cluj, scor 0-0, acordat la Digi Sport.

„Am băgat jucătorii despre care am crezut că sunt în formă. E important că ne lipsește cel mai important jucător. Nu e bine să spun asta, dar astăzi ne-a lipsit acel jucător care să bage mingea în poartă, golgheterul nostru (n.r. – Louis Munteanu). Clar, ne-a lipsit el. Dacă am făcut 0-0... Bine că n-am luat gol astăzi, iar cu FCSB am luat gol, în minutul 90+2. Sperăm că Cel de sus să întoarcă privirea și spre noi, pentru că norocul ne lipsește acum“, a declarat „Super Dan“.

El a „umflat“ apoi echipa maghiară, în stilul său caracteristic.

„În niciun caz, nu m-am așteptat la un meci ușor. Paksi a câștigat Cupa Ungariei doi ani la rând. Astăzi, cu puțin noroc, puteam câștiga, mai ales că am controlat jocul. Sper ca, în retur, să facem un meci mai bun și să dăm gol. Din punct de vedere fizic, n-am arătat bine. Sunt câțiva jucători care sunt bine, dar alții care trebuie să muncească. Nu mai avem timp, pentru că vin meciurile peste noi“, a încheiat antrenorul de 57 de ani.