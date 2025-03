Adrian Șut: ”Dacă faci greșeli, ești pedepsit!”

Adrian Șut a mărturisit că este fericit pentru parcursul foarte bun al lui FCSB din Europa în acest sezon și spune că diferența de calitate și-a spus cuvântul în dubla cu Olympique Lyon.

Întrebat dacă se gândește deja la o calificare în Champions League, Șut spune că, înainte de toate, FCSB trebuie să devină din nou campioana României.

”Am întâlnit un adversar dificil, cu calitate. Dacă faci greșeli, ești pedepsit. S-a văzut diferența de maturitate, de calitate, a fost un meci dificil, dar rămânem cu parcursul bun pe care l-am avut până acum. Ăsta a fost gândul nostru, să marcăm cât mai repede, dar am neglijat puțin defensiva, ne-au prins pe contre și ne-au pedepsit.

Au fost multe meciuri, cred că rămânem cu meciul retur cu PAOK. Și la ei acasă, când am rămas în zece. Am dat dovadă că suntem o echipă puternică, de acolo a început totul. Meciul cu Lyon de acasă ne-am luptat cu ei de la egal la egal, din păcate nu am putut să facem mai mult. Sunt mândru de colegii mei.

Am învățat să fim uniți, să îl ajutăm pe colegul nostru, să îl încurajăm. Sunt niște meciuri care te ajută să acumulezi experiență, cu niște adversari foarte buni și încerci să te ridici la nivelul lor. (...)

E un nivel ridicat (n.r. în Europa), toți jucătorii care lipsesc din cauza accidentărilor puteau ajuta echipa. Este departe acum să ne gândim la Champions League. Trebuie să fim campioni pentru a ne atinge obiectivul de a fi în Champions League”, a spus Adrian Șut la finalul meciului.

Șut este convins că, deși jucătorii simt oboseala după meciul cu Lyon, FCSB va începe cu dreptul play-off-ul, având în vedere că echipa este foarte bine pregătită din punct de vedere fizic.

”Cu siguranță, se simte puțin oboseala, dar eu cred că avem energie, ne-am dovedit că avem o energie nebănuită și suntem foarte bine fizic. Dominăm orice adversar pe care îl întâlnim și cu siguranță vom da tot ce avem mai bun pentru a începe play-off-ul cu dreptul. Meciul cu Rapid va fi foarte frumos pentru fani, noi trebuie să ne atingem obiectivul, să câștigăm meciul, asta e cel mai important. Toate echipele din play-off sunt acolo meritat, au dovedit că sunt contante, au jucători cu calitate”, a mai spus Șut.