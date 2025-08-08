Campioana României a primit vizita campioanei din Kosovo joi seară la București, pe Arena Națională, în prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League.



Meciul dintre FCSB și Drita a fost transmis în direct la Pro TV, dar și pe platforma VOYO, cât și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



Ciprian Marica, verdict sumbru pentru FCSB după remontada cu Drita: ”Un singur lucru e cert”



În minutul 50, FCSB era condusă cu 2-0. După o oră de joc, roș-albaștrii au revenit însă și au reușit să întoarcă rezultatul când nimeni nu mai spera la nimic.



Trupa lui Elias Charalambous a punctat de trei ori pe tabela de marcaj și va pleca cu prima șansă în returul cu Drita care va avea loc o săptămână mai târziu în Kosovo.



Ciprian Marica, fost internațional român, a fost prezent la emisiunea ”Fața la Joc!” transmisă atât înainte, cât și după meciul FCSB - Drita în direct la Pro TV.



Marica a explicat că roș-albaștrii încă nu sunt calificați și, chiar dacă dețin prima manșă în retur, terbuie să trateze meciul cu foarte mare seriozitate.



”Un lucru e cert. FCSB nu e calificată. Chiar dacă reușește să câștige acasă, fraza cu 50-50 e cât se poate de reală. Nu cred că FCSB e calificată. Chiar dacă are prima șansă, va trebui să trateze meciul cu foarte mare seriozitate. Va fi un meci greu”, a spus Marica.



FCSB - Drita 3-2



Veton Tusha a deschis scorul în minutul șapte al meciului. FCSB nu s-a regăsit în prima repriză și nici în startul actului secund, când Arb Manaj a dus scorul la 2-0.



Ulterior, Malcom Edjouma a intrat în locul lui Vlad Chiricheș, iar jocul roș-albaștrilor s-a schimbat la 180 de grade. Daniel Bîrligea a micșorat diferența în minutul 64.



Dennis Politic l-a înlocuit, pe urmă, pe Juri Cisotti, iar Danijel Graovac a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap excelentă din șase metri, în urma unui corner.



Baba Alhassan a intrat și el pe teren în locul lui Tavi Popescu în minutul 83, înainte ca Politic să fie faultat în minutele suplimentare în careu, iar FCSB să beneficieze de o lovitură de la 11 metri.



Daniel Bîrligea a executat precis penaltiul și FCSB a întors scorul cu Drita, înnebunindu-i pe cei aproape 14.000 de suporteri prezenți pe Arena Națională joi seară la meci.

