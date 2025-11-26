Meciul este programat joi seară, de la 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Indicațiile transmise de Steaua Roșie Belgrad înaintea meciului cu FCSB

Duelul Steaua Roșie – FCSB a generat un interes major în Serbia, iar fanii sârbi sunt așteptați într-un număr mare.

Înaintea meciului de pe stadionul ”Rajko Mitic”, sârbii au oferit indicațiile cu privire la accesul în arenă, prilej cu care au transmis și un avertisment cel puțin bizar.

”Nu este permis ca două persoane să treacă împreună prin turnichet la intrarea pe stadion. În cazul în care se produce o accidentare în acest mod, clubul Steaua Roșie Belgrad nu își asumă responsabilitatea”, a transmis clubul sârb.

”Persoanele aflate sub influența alcoolului sau a altor substanțe nu vor fi lăsate să intre pe stadion. Vă rugăm să nu săriți pe teren înainte, în timpul sau după meci. Căile de acces, intrările și tribunele vor fi filmate înainte, în timpul și după meci. Toți spectatorii trebuie să aibă asupra lor un document de identitate. Persoanele sub 16 ani care nu sunt însoțite de un părinte sau tutore nu pot participa la meci”, mai scrie în comunicatul emis de Steaua Roșie Belgrad.

