Mijlocașul croat Karlo Muhar (29 de ani), unul dintre oamenii de bază ai echipei, va lipsi în continuare din cauza unei accidentări serioase la ligamente, informează GSP.



Karlo Muhar e OUT până în toamnă



Transferat în această vară de la Al-Orobah (Arabia Saudită), Muhar nu a mai apărut deloc pe teren după remiza albă din turul cu Lugano.



Diagnosticul a fost clar: probleme la ligamentul colateral. Croatul a ratat deja patru meciuri oficiale și, potrivit sursei citate, va mai sta departe de gazon cel puțin două luni.



În lipsa lui Muhar, CFR Cluj a fost nevoită să caute soluții rapide. Așa a ajuns în Gruia Ovidiu Perianu (23 de ani), mijlocaș transferat pe trei sezoane. Pe lângă Muhar, alți trei jucători sunt indisponibili: Simao, Păun și Emerllahu.



Karlo Muhar a evoluat timp de două sezoane la CFR Cluj (2022-2024) și a strâns 102 apariții, 19 goluri și 8 assist-uri. A fost vândut anul trecut pentru 1,5 milioane de euro, iar în vară a fost readus de Nelu Varga.



CFR Cluj - Braga, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:30

CFR Cluj vine după înfrângerea din ultima etapă a Superligii, scor 2-3, cu Universitatea Craiova. Trupa lui Dan Petrescu suferă în campionat, unde se află pe locul 13, dar merge bine în Europa.



Clujenii le-au eliminat pe Lugano, scor 1-0 la general, și pe Paksi, scor 3-0 la general.



De cealaltă parte, Braga a trecut de Levski neașteptat de greu, după 0-0 în tur și 1-0 în retur, în urma prelungirilor.



Formația din Portugalia a încheiat sezonul trecut pe locul 4 în întrecerea internă, sub Sporting, Benfica și Porto.

