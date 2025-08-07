Prima manșă este programată în această seară, de la 21:30, și va putea fi urmărită LIVE pe VOYO și Pro TV.

Lavdim Pireva: ”Am putea asista la o calificare istorică pentru Drita!”

Specialistul kosovar Lavdim Pireva a prefațat în exclusivitate pentru Sport.ro dubla dintre campioana României și cea din Kosovo. Jurnalistul Telegrafi anticipează că nu va fi deloc un meci ușor pentru FCSB, chiar dacă susține că echipa din România este favorită să meargă în play-off-ul competiției. Totuși, eliminarea din preliminariile FCSB suferită de FCSB în fața Shkendijei îl fac pe expertul din Kosovo să creadă că nu ar mai fi o surpriză dacă Drita ar reuși să treacă de FCSB, mai ales că diferența de nivel dintre campioana din Kosovo și Shkendija nu este majoră.

”Drita și Shkëndija sunt la un nivel similar, așa că nu ar fi un șoc dacă Drita ar câștiga dubla manșă. În meciurile împotriva celor de la Copenhaga, momentele-cheie au făcut diferența – două penalty-uri în prima manșă și un cartonaș roșu timpuriu pentru Liridon Balaj în a doua manșă.

Dacă lucrurile decurg corect și Drita joacă la cel mai bun nivel al său, am putea asista la o calificare istorică pentru clubul din Gjilan”, a spus Lavdim Pireva pentru Sport.ro.

Arb Manaj, principalul pericol pentru FCSB în dubla cu Drita

Lavdim Pireva a vorbit și despre jucătorii viitoarei adversare a lui FCSB și este convins că principalul pericol pentru roș-albaștri vine din partea atacantului de 27 de ani, Arb Manaj.

Cotat la 450.000 de euro, în sezonul trecut, Manaj a înscris 16 goluri și a oferit 10 pase decisive în 49 de meciuri disputate pentru Drita.

”Drita are mulți jucători de calitate. În această vară, clubul a primit oferte pentru mai mulți dintre ei, din România, Polonia, Turcia și Ucraina, dar a ales să le refuze pentru a se concentra pe deplin pe calificarea în grupele europene – un obiectiv istoric pentru club. Atacantul Arb Manaj este, fără îndoială, principalul pericol al celor de la Drita. Pe lângă Manaj, echipa îi are și pe căpitanul Rron Broja, mijlocașul Albert Dabiqaj, precum și pe fundașii Egzon Bejtullai, Besnik Krasniqi și Raddy Ovouka”, a adăugat Pireva.

