Roș-albaștrii au câștigat meciul cu Go Ahead Eagles din Olanda, în prima etapă cu faza principală a competiției UEFA Europa League, cu 1-0, iar cu Young Boys Berna, la București, echipa pregătită de Elias Charalambous a pierdut cu 0-2.



Ce meci așteaptă cu nerăbdare Mihai Lixandru în Europa League: ”Voiam la ei acasă, au fani extraordinari”



Mihai Lixandru, mijlocașul central de la FCSB, cotat la 1,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, a explicat că își dorea cu ardoare ca roș-albaștrii să pice în Europa League cu Fenerbahce.



FCSB - Fenerbahce va fi joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00, în ultima etapă din faza ligii



”Îmi doream cu Fener (n.r. Fenerbahce), la ei acasă dacă se putea. Ştiu că e o atmosferă fantastică în Turcia, au fani extraordinari şi era o experienţă extraordinară pentru noi, dar în acelaşi timp e bine să vină o echipă cu asemenea jucători la Bucureşti pentru suporterii noştri”, a spus Lixandru, citat de orangesport.



Gigi Becali vrea să cumpere brandul Steaua: „S-ar termina bâlciul! Eu sunt împărat”



CSA Steaua rămâne blocată în Liga 2, fără drept de promovare, fiind club de drept public. Mai mult, tehnicianul Daniel Oprița a anunțat recent că ar putea pleca la vară, dacă situația nu se schimbă.



”Suporterii sunt cu noi, mii și mii, iar ăia fanatici sunt cu CSA-ul, cum e Simion. Știam că e cu CSA, dar nu mă deranja.



(n.r. – Ministrul Moșteanu a spus că vrea să privatizeze Steaua) Cum se privatizează ceva care e proprietatea statului? Doar prin Hotărâre de Guvern și licitație, nu? S-o privatizeze și mă duc și eu la licitație! Să scoată marca la licitație și eu merg la licitație. S-ar termina bâlciul și cu asta, basta!



Păi, eu aduc 20 de milioane în România, iar ei consumă două-trei milioane pe an.



(n.r. – Cât ați fi dispus să dați?) Sunt dispus cât merge licitația. Poate e unul mai tare decât mine. (n.r. – Cine, Nețoiu?) Poate Nețoiu e mai tare. Eu sunt împărat!”, a declarat Gigi Becali, citat de Liga 2.

