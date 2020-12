Ce a declarat Adrian Ursea dupa partida pierduta de Nice in Europa League! Antrenorul a introdus pe teren o echipa formata din foarte multi tineri! "Imi scot palaria in fata lor!"

Nice a pierdut in deplasarea de la Hapoel Beer Sheva cu scorul de 0-1.

Adrian Ursea a aliniat in primul 11 al francezilor o echipa formata din foarte multi tineri, avand in vedere ca Nice nu mai avea nicio sansa de calificare inainte de aceasta partida. Unicul gol al partidei a fost marcat de catre gazde, prin Roman Hatuel, in minutul 72, astfel, Nice a terminat pe ultimul loc in grupa C.

In ciuda esecului, Adrian Ursea nu a incercat sa evite sa spuna realitatea in care se afla clubul din Franta. Noul antrenor spera ca dupa acest esec sa poata sa inceapa sa construiasca.

"Nu a fost usor sa pregatim meciul deoarece am avut foarte putin timp la dispozitie. Sunt fericit cu tinerii care au intrat pe teren. Sincer, din punct de vedere mental si a ceea ce au aratat, imi scot palaria in fata lor.

Cand esti eliminat in faza grupelor, inseamna ca lucrurile nu au functionat. Esecul este antrenament, iar jucatorii vor sti cum sa foloseasca aceasta experienta in viitor", a declarat Adrian Ursea la conferinta de presa de dupa partida.

Nice va juca duminica de la ora 14:00 in compania celor de la Rennes, in campionatul Frantei, iar echipa lui Ursea are 18 puncte, aflandu-se pe locul al 11-lea.

"Urmatorul meci este foarte important si nu pot sa spun ca este diferit fata de altul. Vom pregati partida cu Rennes la fel cum am facut-o si cu celelalte echipe."