Camora, dezamagit dupa infrangerea dureroasa din Europa League! "Cand jucam impotriva unei echipe asa mari, trebuie sa dam un gol din doua-trei ocazii"

CFR Cluj a fost invinsa de AS Roma in a treia etapa a grupelor Europa League, scor 5-0.

Camora a vorbit la finalul meciului despre prestatia echipei si despre dezamagirea pe care o resimt acum jucatorii lui Dan Petrescu. Fotbalistul a recunoscut ca italienii i-au dominat clar pe tot parcursul partidei.

"E greu sa avem o explicatie. Suntem tristi, suparati. Echipa nu a intrat bine in meci, am primit gol la prima faza, dar trebuie sa recunoastem ca ne-au fost superiori. Trebuie sa ridicam capul si sa mergem mai departe pentru ca avem un meci important duminica. Cand jucam impotriva unei echipe asa mari, trebuie sa dam un gol din doua-trei ocazii. Mingea n-a intrat in aceasta seara. Din primele doua-trei suturi, trebuia sa fie macar un gol.

E o infrangere greu de digerat, trebuie sa fim suparati, sa ne uitam la ce am gresit si sa jucam mai bine duminica. E bine ca urmeaza o pauza si vom putea sa ne revenim, poate ii recuperam si pe cei care au Covid-19.

Avem sansa noastra in grupa. Trebuie sa fim suparati astazi, dar apoi sa ridicam capul, sa lucram. Mai avem 3 meciuri, trebuie sa incercam sa nu le dam atatea sanse adversarilor, sa reusim sa castigam meciurile", a declarat Camora.