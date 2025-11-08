Meciul a început extrem de rău pentru campioana României, după ce Ștefan Târnovanu a fost eliminat pentru un henț comis în afara careului, iar Ngezana a provocat un penalty, pe care Shaqiri l-a transformat fără probleme.

Victor Becali: ”Dacă Târnovanu ar fi rămas, poate ar fi putut face mai mult!”

Victor Becali a reacționat după eroarea comisă de Ștefan Târnovanu. Chiar dacă nu a negat că fotbalistul pe care îl reprezintă a gafat grav încă din startul meciului, agentul susține că Târnovanu a ajutat-o pe FCSB în multe alte partide.

”N-au fost grozavi, Târnovanu a luat roșu… asta e, ce se întâmplă acum nu știu, văd că multă lume îl pune la zid.

Haideți să vedem și lucrurile bune pe care le-a făcut. Greșeala e omenească, a greșit, dacă ar fi rămas, poate ar fi putut face mai mult. Acum, nimeni nu garantează nimic, bineînțeles”, a spus Victor Becali, conform sptfm.ro.

Victor Becali: ”Se vede că Olaru începe să își revină!”

De altfel, Victor Becali a lăudat prestața lui Darius Olaru despre care a spus că pare că își reintră în forma din sezonul trecut, când FCSB impresiona în Europa. Agentul era convins de faptul că era doar o chestiune de timp până când căpitanul de la FCSB să își etaleze calitățile pe teren.

”Să nu uităm de golul acela foarte frumos al lui Olaru, care a avut o evoluție bună. Se vede că începe să-și revină, nu putea să uite fotbalul. După o perioadă lungă, îți trebuie timp să reintri în ritm”, a adăugat Becali.

