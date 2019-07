Au plecat cu aproape 6 ore intarziere! Stelistii, dati peste cap de plecarea in Armenia! INCREDIBIL: ce se intampla inaintea meciului cu Alashkert

Jucatorii lui Andone si-au petrecut jumatate de zi pe Otopeni!

Chiar daca au platit 100 000 de euro pentru un charter care sa-i duca la Erevan, stelistii au plecat cu 5 ore si 41 de minute intarziere spre Armenia!

Tot programul zilei a fost dat peste cap. E posibil ca FCSB sa nu mai organizeze nici conferinta de presa in aceasta seara.

FCSB va zbura putin peste doua ore si jumatate pana la Erevan.

"Trebuia sa plecam la 9, am fost anuntati ca vom pleca la 11, 11:30. Probabil plecam la 14:00. Nu trebuie sa ne lamentam, dar oboseala mentala e un factor important pentru ca imediat se transforma in oboseala fizica. Pe noi ne costa 100 000 de euro charterul care pleaca cu intarziere, una pe care n-o stie nimeni", s-a plans managerul general Mihai Stoica in aceasta dimineata.