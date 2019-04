Au lipsit de la orele de geografie! :)) Fanii Benficai nu au mai ajuns la meciul cu Eintracht Frankfurt! Greseala INCREDIBILA comisa de portughezi!

Mai multi fani portughezi nu au mai ajuns la meciul cu Frankfurt.

Fanii lui Benfica au vrut sa sarbatoreasca o calificare in semifinalele UEFA Europa League chiar pe terenul lui Frankfurt, insa au intampinat mai multe probleme.

Nu doar ca echipa lor favorita nu a trecut de faza sferturilor, dar cativa suporteri nu au mai ajuns la stadionul unde se disputa partida. Acestia au condus peste 16 ore de la Lisabona la Frankfurt, insa au descoperit ca au gresit...orasul!

In Germania sunt doua orase cu numele Frankfurt, insa la o distanta de 610 kilometri unul de celalalt: Frankfurt pe Main si Frankfurt pe Oder. Meciul se disputa in Frankfurt pe Main, insa acestia au ajuns in al doilea oras, aproape de granita cu Polonia.

Grupul de fani a incercat sa parcurga cei 610km pana la inceperea partidei, dar nu au reusit. Portughezii au vazut din Berlin cum echipa lor este eliminata din sferturile Europa League.