Zoltan Kadar este antrenor secund la Young Boys Berna din 2022.

Zoltan Kadar: ”Pe Octavian Popescu l-aș aduce cu mine la Berna!”

Ajuns la București pentru duelul dintre FCSB și Young Boys, Zoltan Kadar a fost întrebat ce jucători de la FCSB ar transfera la gruparea elvețiană.

Chiar dacă a mărturisit că îi apreciază pe Alibec, dar și pe Olaru, Tănase sau Cisotti, Zoltan Kadar a recunoscut că l-ar transfera cu ochii închiși pe Octavian Popescu, chiar și în condițiile în care, în ultima perioadă fotbalistul nu s-a mai ridicat la nivelul așteptărilor.

”Sunt vreo doi-trei pe care i-aș lua la pachet la Berna, dar nu avem posibilitățile financiare la Young Boys pentru jucătorii de la FCSB. O spun foarte serios. Alibec e acum un pic mai în vârstă, dar am avut întotdeauna o feblețe pentru el. Un jucător care poate decide singur soarta unui meci. Mai sunt Olaru, Tănase, Cisotti.

Dacă aș putea decide eu singur, acum, fără conducerea lui Young Boys, pe Octavian Popescu l-aș aduce cu mine la Berna”, a spus Zoltan Kadar.

