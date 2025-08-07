Oltenii au primit vizita slovacilor în prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar din UEFA Europa Conference League. Partida a avut loc pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie.



După o primă repriză tăcută, Universitatea Craiova a înscris trei goluri în actul secund. Primul a venit în minutul 51, prin Ștefan Baiaram. Assad Al Hamlawi a majorat diferența la trei minute după, iar Carlos Mora a închis tabela de marcaj la 3-0 în minutul 80.



Festival în Bănie după ce Craiova a învins-o pe Spartak Trnava! Reacția lui Mihai Rotaru



Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a reacționat după meci și a explicat că cel mai mult i-a prezentat interes atmosfera fulminantă din tribună.



De asemenea, Rotaru a indicat și că a fost o seară extraordinară și că la Craiova e o bucurie fără margini în clipa de față.



”Mai avem un hop, nu e gata. Să fim optimiști acum. Puțin îmi pasă de cum a arătat jocul, mai mult de cum a fost în tribune, a fost sărbătoare. Publicul ne-a împins de la spate, e bucurie în Bănie.



Nu mă întrebați pe mine de cum s-au făcut transferurile astea că nu știu, nici măcar nu știam cum arată la față. Întrebați-i pe Mario, pe Rădoi. Ei au înțeles că suntem un club mare, dar ne trebuie rezultate pentru a fi și mai mare.



Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Dacă vom avea același public de acum înainte, va fi greu pentru fiecare echipă să ia nu puncte, nu punct, ci jumătate de punct în Bănie.



Echipa juca, gândiți-vă că am avut ocazii imense în prima repriză, puteam să intrăm cu avantaj și la pauză. Per total, după ce am văzut astăzi, pot spune că merită să investești în fotbal, a fost o seară extraordinară”, a spus Mihai Rotaru, potrivit Digi Sport.

