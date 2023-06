Meciul a fost condus de la centru de Anthony Taylor, iar deciziile britanicului din timpul partidei i-a nemulțumit pe oficialii italieni. După meci, Jose Mourinho l-a așteptat în parcarea de pe Puskas Arena pentru a-i reproșa deciziile, iar 'centralul' a avut parte de o experiență terifiantă și la plecarea din Ungaria.

Aflat pe aeroportul din Budapesta împreună cu soția și fata, Anthony Taylor a avut nevoie de forțele de ordine pentru a merge spre avion. Arbitrul însă nu a scăpat de furia fanilor Romei care se aflau în aeroport, iar soția și fata au luat parte și ele la momentele de coșmar.

Embarassing Roma fans abusing Anthony Taylor who is with family on his way at the airport.

Disgusting. You can see his daughter in tears and drinks being thrown at his wife too.pic.twitter.com/ljTwo239dB