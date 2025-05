Tottenham a trecut fără emoții de Bodo/Glimt, 5-1 la general, iar echipa lui Ange Postecoglou va juca finala Europa League împotriva lui Manchester United, miercuri, 21 mai, la Bilbao.



Ange Postecoglou: "Ar fi ceva uriaș dacă am câștiga Europa League"

Va fi o finală între locul 16 din Premier League (Tottenham) și locul 15 (Manchester United), astfel că este o șansă uriașă pentru cele două echipe de a obține calificarea în următoarea ediție din Liga Campionilor. Totuși, Ruben Amorim a transmis că United nu poate considera salvat sezonul, indiferent de modul în care se va încheia finala.

Ange Postecoglou, managerul lui Tottenham, are o opinie diferită, având în vedere că londonezii nu au câștigat niciun trofeu în ultimii 17 ani.

"Ar fi ceva uriaș pentru noi. De ce să îmi pese ce crede Manchester United? Întrebați-l pe managerul de acolo de ce consideră asta.



Se pare că există oamenii care se tem că s-ar putea întâmpla asta (n.r - ca Tottenham să câștige Europa League). Vor cumva să diminueze o posibilă astfel de performanță, să spună că am avut un sezon slab, că nu merităm sau să ne compare cu Manchester United.



Eu mi-am asumat acest rol când am venit aici. Dacă am fi fost pe locul 5, vă garantez că ar fi existat comentarii de tipul: 'Da, Ange, excelent, dar acest club trebuie să câștige ceva!'.



Bineînțeles că ar fi ceva uriaș dacă am câștiga Europa League. O astfel de performanță trebuie pusă în contextul în care s-a aflat acest club în ultimii 15-20 de ani. Manchester United are propriul ei drum. Dacă și ei ar fi trecut printr-o perioadă de 15 ani fără trofee, poate că și ei și-ar schimba perspectiva", a spus Postecoglou, după calificarea în finala Europa League, potrivit Sky Sports.

Ange Postecoglou, mențiune pentru Drăgușin și alți jucători accidentați de la Tottenham

De asemenea, Ange Postecoglou a ținut să aducă în discuție contribuția unor jucători pe parcursul acestui sezon, inclusiv cea a lui Radu Drăgușin. Fundașul a suferit o accidentare gravă la finalul lunii ianuarie și a ratat restul sezonului.

"Sunt jucători care nu au fost azi cu noi și care au rămas acasă. Fraser Forster, Heung-Min Son, James Madisson, Lucas Bergvall și Radu Drăgușin au jucat un rol important în acest sezon. Fiecare a contribuit și cel mai important este că am ajuns aici. Am avut probleme, cu siguranță, dar important este că am rămas uniți și merităm această calificare", a mai spus Postecoglou.