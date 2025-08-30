Adversarele FCSB-ului din Europa League: Feyenoord (H), GNK Dinamo Zagreb (A), Fenerbahce (H), Steaua Roșie Belgrad (A), Young Boys Berna (H), FC Basel (A), Bologna (H), Go Ahead Eagles (A).



Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, nu și-a dorit sub nicio formă ca echipa sa să întâlnească Bologna, cel mai bine cotat adversar din urna a patra valorică din Europa League.



Mihai Stoica: ”Bologna ar fi fost ultima pe care aș fi ales-o”



Italienii vin după un sezon de poveste. Au evoluat în Champions League în sezonul precedent și au câștigat Coppa Italia după o finală cu AC Milan.



Oficialul campioanei României consideră că meciurile pe care echipa sa le va juca în deplasare sunt accesibile.



„Bologna este echipa care nu-mi place deloc, ar fi fost ultima pe care aș fi ales-o din ultima urnă. Nu mă dau în vânt nici după Feyenoord, dar nici nu-i foarte rău. Afișul arăta altfel, poate, cu Roma. Mi-am dorit cu Fenerbahce, am fost convins că vom juca acasă cu ei, dar îl așteptam și pe Mourinho. Oricum, un nume va fi, Fener umblă după nume.



Cele patru meciuri în deplasare, toate mi se par ok. Și Young Boys mi se pare ok pentru un meci pe teren propriu, n-aș fi vrut să jucăm la Berna pentru că au teren sintetic, suntem ok să jucăm aici cu ei”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.



Feyenoord a anunțat că va juca împotriva lui „FC Steaua”



Imediat după tragerea la sorți din Europa League, toate echipele au anunțat pe rețelele de socializare cei opt adversari pe care îi vor avea în faza ligii a competiției europene.



În cazul olandezilor, aceștia au anunțat că vor juca meciurile de acasă împotriva lui „Aston Villa, Celtic, Sturm Graz, Panathinaikos, Real Betis, Braga, Stuttgart și „FC Steaua”, făcând referire la FCSB, echipa patronată de Gigi Becali.

