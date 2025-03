FCSB a picat cu Lyon în optimile UEFA Europa League. Turul fazei respective va avea loc joi, 6 martie, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în timp ce returul va fi o săptămână mai târziu, de la ora 22:00, pe ”Parc Olympique Lyonnais”.

"Lyon e o echipă foarte puternică, dar am demonstrat că putem să ne batem de la egal la egal cu cei mai buni. Avem stadionul plin în spate și suntem obligați să câștigăm", a spus Florin Tănase.

Adrian Ilie a analizat confruntarea dintre FCSB și Olympique Lyon

Fostul internațional român consideră că echipa antrenată de Elias Charalambous se va afla în fața celui mai dificil test din actuala campanie europeană și a explicat care este atuul de care ar putea profita în duelul cu francezii.

"Cred că este cel mai important joc al FCSB-ului din ultimul timp, vom vedea valoarea adevărată a echipei.

Aș fi preferat ca FCSB să joace cu Frankfurt, pentru că fotbalul german e mai comod pentru noi. Viteza fotbalului francez în momentul de față e mai mare. Jucătorii lui Lyon sunt rapizi, fotbalul francez are, în general, sportivi mai atletici. Ne va fi foarte greu.

Unele echipe se consideră, din start, superioare în astfel de meciuri. Lucrul ăsta ar putea sa fie un avantaj pentru noi.

Am jucat cu PAOK de trei ori. Doar în primul meci au fost momente în care ne-au fost superiori, în rest nu mi-au dat impresia că ar putea câștiga. Nu am crezut niciodată că ar fi câștigat meciul de la București, nu au avut ocazii, FCSB a dominat.

Am văzut ultimele meciuri ale celor de la FCSB, joacă foarte bine tactic, au învățat și au experiență și în Europa League", a declarat Adrian Ilie, potrivit gsp.ro.