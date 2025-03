Sesizarea a fost făcută de CSA Steaua, care se află într-un conflict juridic cu Gigi Becali pentru drepturile asupra numelui și identității clubului.



Decizia a fost anunțată marți, iar FRF a transmis următorul verdict:



"Admite sesizarea. În temeiul art. 52/2/a cu aplicarea art. 12, 14 Bis și 15 din RD, pârâtul Alexandru Marian Musi se sancționează cu Avertisment.

Admite sesizarea. În temeiul art. 52/2/a cu aplicarea art. 12, 14 Bis și 15 din RD, pârâtul George Daniel Bîrligea se sancționează cu Avertisment."



Bănel Nicoliță: „Nu pot să mint!”

Fostul internațional Bănel Nicoliță, a reacționat dur la această decizie.



"Cred că o să am și eu în curând o problemă, la fel ca mulți alții. Asta este echipa la care am scris istorie, la care am jucat. Dacă deranjez pe cineva, ce să fac? Pot să mint? Nu pot să mint! Pot să îmi mint copiii? Mă duc acasă să le spun altceva? Unde ai jucat, tati? La... păi nu merge!", a declarat Nicoliță pentru PRO TV și Sport.ro.



263 meciuri a jucat Bănel "Jardel" Nicoliță în tricoul roș-albastru



Ce au spus Musi și Bîrligea

Cei doi jucători de la FCSB au făcut declarațiile care au atras reclamația CSA Steaua după meciul cu Olympiakos din Europa League, încheiat 0-0.



Alexandru Musi: „Până la urmă, noi suntem Steaua București, ne așteptam să se umple stadionul.”

Daniel Bîrligea: „Ne dorim să arătăm Europei că Steaua e mare!”