După 0-0 în turul din Ungaria, CFR Cluj s-a impus cu 3-0 la returul din Gruia și a avansat în turul 2 din Europa League. Totuși, la 1-0, Paksi a avut două șanse mari de a egala, însă în ambele ocazii le-a irosit.

Bálint Vécsei, mijlocașul lui Paksi, prima reacție după ce a ratat două penalty-uri contra lui CFR Cluj



Bálint Vécsei a executat un penalty în minutul 66, dar Otto Hindrich a reușit să respingă. Lovitura de la 11 metri s-a repetat pentru că Leo Bolgado a intrat în careu înainte ca maghiarul să execute. Tot Bálint Vécsei a executat și a doua oară, însă a trimis pe lângă poartă.



La o zi după meci, Bálint Vécsei a oferit un interviu pentru Nemzeti Sport în care a vorbit despre seara de coșmar pe care a avut-o în Gruia.



"E greu să mai spui ceva după penalty-urile ratate. Miercuri noapte am visat că voi avea o astfel de oportunitate și că voi executa. Mă doare foarte tare acum că am ratat pentru că am fi avut șansa de a reveni în meci, iar rezultatul meciului ar fi fost diferit.



Am avut o oportunitate uriașă de a înscrie. Simțeam deja că punem o presiune mare asupra lui CFR cu 20 de minute înainte de penalty. Meciul s-a jucat în jumătatea lor, dar e adevărat că nici noi nu am avut mari șanse de a marca.



Am încasat un gol în prima repriză, dar meciul a rămas deschis și am ieșit diferit pe teren după pauză. Am pus adversarul sub presiune, am avut penalty, dar după al doilea gol încasat se știa că va fi foarte dificil. Bineînțeles, coechipierii au încercat să mă consoleze, dar chiar îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat", a spus Bálint Vécsei.



Eliminată de CFR Cluj, Paksi FC va continua în Conference League, unde va înfrunta formația slovenă Maribor, în turul 2 preliminar.



De partea cealaltă, CFR Cluj se va duela cu Lugano în turul 2 din Europa League. Turul este programat pe 24 iulie, în Elveția, iar returul o săptămână mai târziu, în România.