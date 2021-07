Zambrotta a dezvaluit care e atuul Italiei in semifinala cu Spania de la EURO 2020: "Trioul nostru e foarte valoros"

Italia si Spania se vor intalni, marti, de la ora 22:00, pe stadionul Wembley din Londra, in semifinalele EURO 2020. Partida va fi transmisa de PRO TV si VOYO. Meciul este, de asemenea, live text pe www.sport.ro.

Fostul international italian, Gianluca Zambrotta, 44 de ani, in prezent editorialist pentru site-ul oficial al EURO 2020, a prefatat meciul din capitala Angliei.

"Vom avea o batalie intre liniile de mijloc. Trioul nostru din compartimentul median e foarte valoros, e dinamic, cu fotbalisti foarte rapizi.

De partea cealalta, Spania marseaza mult pe flancuri, dar si noi ne bazam pe jucatori iuti, precum Chiesa, Insigne sau Emerson", a scris Zambrotta, pe site-ul oficial al EURO 2020.

In opinia fostului mare fotbalist italian,"Squadra Azzurra" are un atu important in meciul cu Spania: "Fundasii nostri centrali (n.r. - Bonucci si Chiellini) il cunosc foarte bine pe Alvaro Morata".