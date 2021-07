Revelatia turneului loveste din nou! Patrik Schick a marcat cu Danemarca si l-a egalat pe Cristiano Ronaldo in clasamentul golgheterilor

Atacantul ceh a fost irezistibil la acest Campionat European.

Atacantul de la Bayer Leverkusen a surprins multa lume cu evolutiile de la acest Campionat European, unde a reusit sa marcheze pana acum de 5 ori. Prima data a atras atentia la meciul de debut, cu Scotia, marcand un eurogol de la peste 45 de metri, reusita care va candida cu siguranta la premiul Puskas.

Evolutiile bune au continuat, iar fotbalistul a inscris si cu nationala Croatiei, intr-un meci terminat la egalitate in grupe, 1-1. Totusi, Schick a dovedit ca nu este o intamplare ce reusise la Euro, iar Tarile de Jos au fost urmatoarea victima a atacantului, in optimi, dupa care cehul nu s-a oprit aici si a marcat si in sferturi, contra Danemarcei, insa fara a-si ajuta echipa sa ramana in compeitie.



Totusi, Schick a parasit Campionatul European 2020 cu 5 goluri, la egalitate cu golgheterul competitiei, Cristiano Ronaldo, care insa ar avea castig de cauza in fata cehului in situatia in care nimeni nu mai inscrie 5 sau mai multe goluri, avand si o pasa decisiva in sistemul de departajare a celui mai bun marcator.