Sotia lui Patrick Schick, de o frumusete rapitoare. Cat de bine arata partenera unuia dintre starurile de la EURO 2020 FOTO 

Cehia este una dintre formatiile calificare in sferturile de la EURO 2020, iar o mare parte a succesului i se datoreaza lui Patrik Schick.

Patrik Schick a inscris patru goluri la EURO 2020, iar nationala Cehiei este calificata in sferturile de la EURO 2020, dupa ce a invins Olanda.

In grupe, Cehia a invins Scotia cu 2-0, a facut egal cu Croatia, 1-1 si a pierdut in fata Angliei foarte greu, fiind invinsa cu 0-1.

In optimi, nationala Cehiei a produs prima surpriza de la EURO 2020, trimitand acasa Olanda, dupa un meci impresionant, in care s-au impus cu 2-0.

Atacantul de 25 de ani joaca la Bayer Leverkusen, iar forma arata la turneul final este una impresionanta.

Cehul are o relatie stabila de mai multi ani cu Hana Behounkova (23 de ani), cea cu care s-a si casatorit in urma cu aproape un an. Despre Hana Schick nu se stiu foarte multe detalii, cei doi incercand sa tina relatia departe de ochii curiosilor. Hana si Patrick au o fata, nascuta in septembrie 2020.

sursa foto: Getty Images/Instagram Hana Schick

Cehia - Danemarca e sambata, 3 iulie, de la ora 19:00, pe PRO TV si VOYO. Partida este si liveTEXT pe www.sport.ro.