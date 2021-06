Tarile de Jos - Cehia, 19:00, pe PRO TV si pe VOYO. Schick & co incearca sa produca prima surpriza de la EURO 2020 

Meciurile de la EURO 2020 sunt pe PRO TV si pe VOYO. Partidele sunt si liveTEXT pe www.sport.ro.

Partida dintre Tarile de Jos si Cehia se desfasoara la Budapesta, iar castigatoarea urmeaza sa joace in sferturi cu Danemarca.

Tarile de Jos au bifat trei victorii in grupe, cu Ucraina (3-2), cu Macedonia de Nord (3-0) si cu Austria (2-0). De cealalta parte, Cehia a excelat in defensiva, iar Patrik Schick si-a facut simtita prezenta cu cele trei goluri marcate. Echipa antrenata Jaroslav Silhavy a castigat cu Scotia (2-0), a remizat cu Croatia (1-1) si a pierdut la limita, in fata Angliei (0-1).

ECHIPE PROBABILE:

Olanda: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Malen

Cehia: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Soucek, Holes; Masopust, Barak, Jankto; Schick

"Nu vream sa ajungem doar in finala, ci sa si castigam. Acum ne concentram doar pe meciul cu Cehia, vom avea multa munca", a declarat Frank de Boer, selectionerul Tarilor de Jos.

"Am analizat jocul adversarilor, au avut peste 30 de sanse de a marca. Trebuie sa ne aparam responsabil si sa fim periculosi in atac", a explicat si Jaroslav Silhavy, antrenorul Cehiei.