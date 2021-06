PRO TV, lider absolut de audienta, cu cele mai puternice meciuri din optimile EURO 2020! Campioana mondiala en titre a fost eliminata!

Cea de-a treia zi a optimilor a fost, de departe, cea mai incarcata de goluri si faze spectaculoase.12 goluri marcate in timpul regulamentar, 2 in prelungiri si 9 la penalty-ury, asa ar putea arata rezumatul. Insa, spectacolul de pe teren a fost trait cu adevarat, doar in direct la PRO, care a fost lider autoritar de audienta pe parcursul celor doua meciuri.

De la ora 19:00, Croatia a intalnit Spania intr-un meci cu un parcurs neasteptat. Spaniolii si-au marcat un autogol prin Pedri in minutul 20, iar Sarabia a reusit egalarea in minutul 38. Dupa pauza, echipa Spaniei dadea semne ca a inchis meciul prin golurile lui Azpilicueta si Torres din minutele 57 si 77, insa Orsic si Pasalic au egalat spectaculos inainte de finalul reprizei. In prelungiri, spaniolii si-au unit fortele si au mai marcat 2 goluri prin Morata si Oyarzabal, ducand scorul la un neverosimil 5-3 care-i califica in sferturi.

Incepand cu ora 22:00, pe Arena Nationala, au intrat echipele Elvetiei si Frantei in ceea ce s-a demonstrat a fi cel mai lung si mai disputat meci de pana la acest moment. Dupa ce elvetienii au deschis scorul devreme, in minutul 15 prin Seferovic, Benzema a reusit egalarea si chiar sa-i duca in avantaj pe francezi in minutele 57, respectiv 59. Dupa golul lui Pogba din minutul 75, calculele pareau complete, insa echipa Elvetiei a revenit spectaculos si a marcat prin Seferovic si Gavranovic, ducand meciul in prelungiri. Partida a ajuns la penalty-uri, unde Mbappe s-a transformat in anti eroul Frantei, ratand lovitura decisiva si conducand echipa spre infrangerea cu 4-5 la penalty-uri. Franta, campioana mondiala en titre, urmeaza exemplul campioanei europene si paraseste devreme competitia. Elvetia va intalni Spania in sferturi!

Victoria obtinuta de Spania, dupa prelungiri, in fata Croatiei a fost lider de audienta in intervalul 19:00 – 21:34. In randul publicului national, cu varsta cuprinsa intre 21 si 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 8.1 puncte de rating si 34.8% cota de piata, dublu fata de locul 2 care avea doar 3.9 puncte de audienta si 17.0% share. In acelasi interval, la nivelul publicului cu varsta cuprinsa 18 si 49 de ani, din mediul urban, PRO TV a inregistrat 6.5 puncte de audienta si 32.8% share, in timp ce locul 2 avea 4.0 puncte de audienta si 20.5% share.

Cel mai frumos meci de la EURO, disputat chiar pe Arena Nationala, intre Franta si Elvetia a fost lider absolut de audienta! Disputa a inregistrat 13.1 puncte de rating si 42.5% cota de piata in randul publicului national, cu varsta cuprinsa intre 21 si 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, cifre de trei ori mai mari fata de televiziunea de pe pozitia secunda care avea 4.1 puncte de rating si 13.4% share. La nivelul publicului cu varsta cuprinsa 18 si 49 de ani, din mediul urban, in intervalul orar 22:00 – 24:45, PRO TV a condus topul televiziunilor cu 12.2 puncte de audienta si 44.6% cota de piata, in timp ce televiziunea de pe locul 2 avea 3.3 puncte de rating si 11.9% share.

Astazi se incheie etapa optimilor!

La finalul acestei zile, tabloul sferturilor va fi clar, iar cele 8 echipe care vor ramane in lupta pentru trofeu vor fi cunoscute. De la ora 19:00, Anglia va intalni Germania intr-un meci in care englezii vor sa profite de forma buna aratata in grupe, etapa pe care a castigat-o. Ultimul meci al acestei etape va fi la ora 22:00, intre Suedia, castigatoarea grupei E si Ucraina, calificata cu emotii de pe locul 3 din etapa anterioara.

