"Norocos, nu?". Cristiano Ronaldo, dialog incredibil cu Courtois dupa infrangerea din optimi. Camerele de filmat au surprins tot VIDEO 

Dezamagirea portughezilor a fost pe masura, iar la finalul partidei, Cristiano Ronaldo a facut cateva gesturi neplacute, care au fost intens comentate.

Unul dintre momentele care a ajuns viral este scurtul dialog dintre Thibaut Courtois si starul portughez. Cei doi au fost colegi la Real Madrid, iar la sfarsit s-au salutat.

"Norocos, nu? Mingea nu a vrut sa intre astazi! Mult noroc", i-a spus Ronaldo portarului belgian.

Belgia s-a impus cu 1-0, singurul gol fiind marcat de Thorgan Hazard, iar in sferturile de finala urmeaza sa joace cu Italia.

????️ "[The ball] didn't want to go in today."

???????????????????? Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j