Luis Enrique, OUT de la nationala Spaniei inainte de meciul cu Romania! Cine ii ia locul

Luis Enrique a fost inlocuit de Federatia din Spania dupa ce a lipsit de la ultimele trei meciuri oficiale.

Nationala Spaniei vine la Bucuresti cu un alt selectioner. Presedintele Federatiei spaniole a anuntat ca Robert Moreno, secundul lui Luis Enrique, este noul antrenor principal al nationalei Spaniei si va conduce nationala in preliminariile EURO 2020.



Luis Enrique, absent din motive personale!

Luis Enrique nu a mai condus niciun meci pentru nationala Spaniei si nu s-a prezentat la antrenamente in preliminariile EURO 2020. Acesta a invocat motive personale, insa a refuzat sa spuna ce fel de probleme. Au aparut zvonuri ca ar fi chiar el bolnav de leucemie, dar si ca fiica sa este grav bolnava, iar Luis Enrique se afla alaturi de ea in SUA in incercarea de a face totul pentru recuperarea ei.

Urmatorul meci al nationalei Spaniei este pe 5 septembrie pe National Arena cu Romania.

Chiar si fara Luis Enrique, nationala Spaniei a castigat toate meciurile din preliminariile EURO 2020, are 4 victorii din 4 meciuri, 12 puncte si un golaveraj de 11-2.

Clasamentul grupei F

1 Spania 12p

2 Suedia 7

3 Romania 7

4 Norvegia 5

5 Malta 3

6 Insulele Feroe 0