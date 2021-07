EXCLUSIV | "Avand VAR-ul in spate, cred ca englezii vor castiga finala!" Adrian Porumboiu, categoric dupa scandalul de la semifinala

Controversele meciului Anglia - Danemarca nu l-au lasat indiferent pe Adrian Porumboiu.

Fostul arbitru a fost categoric dupa semifinala dintre Anglia si Danemarca, acuzandu-i pe arbitrii pentru modul in care au judecat faza care a dus la golul decisiv. In afara de penalty-ul acordat usor, in opinia lui Porumboiu, acesta nu intelege cum arbitrii au lasat faza sa se desfasoare, in conditiile in care mai era o minge pe teren.

"Nu as fi dat acel penalty. La astfel de meciuri, cand sunt prelungiri, trebuie sa fii suta la suta convins ca e o decizie corecta. Trebuie sa se vada clar ca jucatorul care se apara il loveste pe atacant. Eu nu vad nici un contact. Atacantul forteaza. Uitati-va unde piciorul aparatorul danez, iar dupa il retrage imediat.

Nici vorba de penalty. Uitati-va la cealalta minge. Nu e posibil asa ceva. Doamne, incredibil, e totusi o semifinala de Campionat European. La nivelul asta, mai pui si VAR, si tot. E ridicol. Avand VAR-ul asta in spate, cred ca vor castiga englezii finala. Lasati penalty-ul, dar sa fie doua mingi in joc, incredibil", a spus Adrian Porumboiu la Ora Exacta in Sport.