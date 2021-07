Bonucci a gasit raspunsul dupa ‘vindecarea miraculoasa’ a lui Immobile de la golul Italiei! Ce a spus despre simularea atacantului

Italia s-a calificat in semifinalele de la EURO 2020 dupa ce a trecut de Belgia, cu 2-1.

Meciul a fost marcat de faza din minutul 31, atunci cand Italia a marcat primul gol. Immobile era cazut in careul Belgiei inainte ca Veratti sa ii paseze lui Barella, cel care a deschis scorul. Atacantul lui Lazio reclama un penalty, dar arbitrul l-a ignorat. Imediat dupa ce Italia a avut avantaj pe tabela, Immobile s-a 'vindecat' subit si a alergat sa isi imbratiseze coechipierii.

Faza a fost intens discutata, iar mai mult oameni l-au criticat pentru italian pentru felul in care s-a purtat la momentul respectiv.

La cateva zile dupa meci, Leonardo Bonucci a facut o declaratie prin care a explicat gestul lui Immobile si cum a reusit acesta sa isi revina instant.

Bonucci says that Italy's goal cured Immobile's injury against Belgium ???? pic.twitter.com/7rsD1En2HY