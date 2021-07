Anarchy in the UK! Imagini incredibile pe Wembley! Fanii forteaza in valuri intrarea pe stadion

Finala cu Italia a trezit un interes urias. Preturile la bilete au ajuns si de la 180 de ori suma initiala, la 60.000 de euro. Englezii au sansa pentru prima data de a castiga Euro, chiar acasa, pe Wembley.

Disperarea fanilor, care vor sa vada pe viu nationala lui Southgate, a atins cote maxime. Fanii fara bilete incearca sa intre pe stadion si se lupta cu fortele de ordine.

Vezi imaginile incredibile

???????? | NEW: People trying to get into Wembley without tickets pic.twitter.com/SOWTDaY7oc