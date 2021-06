Absolut monstruos! Ronaldo a inscris cu Germania dupa o cursa incredibila si a bifat doua performante istorice

Dupa golul marcat impotriva Germaniei, in minutul 15, vedeta Portugaliei a reusit sa-si treaca in cont doua performante de senzatie.

Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător din istoria Campionatului European care a marcat minimum trei goluri la trei turnee diferite: 2012, 2016 si 2020.

Cristiano Ronaldo is the first player in European Championship history to score 3+ goals in three different tournaments:

✅ 2012

✅ 2016

✅ 2020

The man sets records in his sleep. ???? pic.twitter.com/cCoIVlDoXS