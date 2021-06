Pedri a intrat in istoria fotbalului! Record incredibil stabilit de fotbalistul spaniol

Titular in meciul Croatia - Spania, din optimile de finala ale EURO 2020, Pedri a stabilit un record uluitor.

Spaniolul a devenit cel mai tanar fotbalist din istorie care a inceput titular o partida eliminatorie la un Campionat European.

In varsta de 18 ani si 215 de zile, Pedri a batut recordul pe care Wayne Rooney il detinea din 2004.

Nu este primul record pe care Pedri il doboara la aceasta editie a turneului final.

Titular in meciul pe care Spania l-a disputat, luni, 14 iunie, in compania Suediei, in Grupa E de la EURO 2020, mijlocasul a intrat in istoria fotbalului spaniol.

In varsta de 18 ani, 6 luni si 18 zile la acea partida, Pedri a devenit cel mai tanar fotbalist care a evoluat pentru nationala Spaniei la un Campionat European.

Astfel, Pedri a doborat un record vechi de 41 de ani, care i-a apartinut lui Miguel Tendillo, fost jucator la Valencia si la Real Madrid. Acesta a evoluat la EURO 1980, pe cand avea 19 ani, 4 luni si 11 zile.