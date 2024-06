Ce a avut de spus Nicolae Stanciu, după remiza rușinoasă cu Liechtenstein

Partida s-a terminat cu scorul de 0-0 pe stadionul "Steaua" din Ghencea. Acest rezultat a fost întâmpinat cu dezamăgire de suporterii români, dar și cu o reacție neașteptată din partea căpitanului Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu: „Nu avem ce să ne reproșăm”

În ciuda rezultatului dezamăgitor, Nicolae Stanciu a avut o reacție pozitivă și a declarat că este mândru de efortul colegilor săi și că nu au ce să-și reproșeze.

„Cred că dezamăgește rezultatul, faptul că nu am marcat, dar, atât timp cât am fost pe bancă, dar și după ce am intrat, cred că nu avem ce să ne reproșăm. Poate doar faptul că nu am fost 100% concentrați în fața porții, că nu am reușit să marcăm, mai ales că am vorbit despre acest lucru. În rest, sunt mândru de colegii mei, de câte ocazii am avut. Cam atât despre acest meci”, a declarat Stanciu, la sfârșitul meciului

Stanciu a subliniat importanța concentrării în fața porții, mai ales în contextul participării la EURO 2024, unde ocaziile vor fi mai rare și vor trebui valorificate.

„Am discutat despre acest lucru, vom mai discuta, vom încerca să reglăm aceste lucruri, dar ține de noi, de jucători, de cum suntem acolo, în fața porții. Trebuie să fim conștienți de ocaziile pe care le-am avut, mai ales că acolo, la European, nu vom mai avea atâtea ocazii. Trebuie să profităm de fiecare ocazie, să înscriem,” a adăugat căpitanul României.

Drumul spre EURO 2024

Rezultatul de egalitate cu Liechtenstein vine după un alt meci amical fără goluri împotriva Bulgariei, ridicând semne de întrebare asupra eficienței ofensive a echipei naționale. Cu toate acestea, România își îndreaptă atenția spre EURO 2024, unde va întâlni echipe puternice în Grupa E: Ucraina, Belgia și Slovacia.

Meciul a evidențiat o serie de probleme pentru tricolori, în special în fața porții. Deși au dominat jocul și au avut numeroase ocazii, elevii lui Edi Iordănescu nu au reușit să treacă de Benjamin Buchel, portarul Liechtensteinului, aflat într-o formă de zile mari. Ianis Hagi, în primul său meci ca căpitan, a ratat o ocazie uriașă în minutul 31 și alte câteva șanse în repriza secundă. Florinel Coman și George Pușcaș au avut și ei momente în care au fost aproape de a deschide scorul, dar fără succes.

Programul României la EURO 2024

17 iunie , ora 16:00: România - Ucraina (Munchen)

, ora 16:00: România - Ucraina (Munchen) 22 iunie , ora 22:00: Belgia - România (Koln)

, ora 22:00: Belgia - România (Koln) 26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt)

Următorul mare eveniment fotbalistic, Campionatul European din Germania 2024, va fi transmis în exclusivitate de PRO TV, PRO ARENA și VOYO, începând cu 14 iunie. Cele mai importante faze ale competiției vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO, astfel suporterilor pot beneficia de acoperire completă a acestui turneu de mare anvergură.