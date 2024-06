Promisiunea lui George Pușcaș după egalul cu Liechtenstein: ”Simțim că e un moment important!”

George Pușcaș: ”Avem nevoie de mai multă concentrare, de mai multă șansă!”

La finalul meciului, George Pușcaș a mărturisit că nu s-a așteptat ca echipa națională să nu marcheze împotriva celor din Liechtenstein și s-a arătat dezamăgit de rezultat, chiar dacă tricolorii au dominat jocul de pe stadionul Steaua.

Pușcaș este optimist înainte de plecarea spre Germania și consideră că echipa națională poate face o figură frumoasă la EURO 2024 datorită unității și spiritului de care au dat dovadă tricolorii încă din preliminariile pentru turneul final.

”Nici noi nu ne așteptam, vrem să marcăm, a fost un meci cu multe ocazii, a fost greu să pătrundem, am încercat să marcăm, am avut ocazii, dar nu ne-a ieșit. Trebuie să continuăm pe drumul nostru. Sunt multe lucruri pozitive care s-au văzut și în calificări. Grupul a arătat unitate, suflet. De asta trebuie să ne agățăm și să mergem la EURO.

Avem nevoie de mai multă concentrare, de mai multă șansă, de mai mult noroc. Se poate întâmpla să nu îți intre, am avut foarte multe șuturi. Eu sper să avem mai multă șansă, să avem norocul de partea noastră și să fim mai eficienți în fața porții. Mai sunt zile, am ajuns pe rând fiecare dintre noi. Unii au terminat mai târziu, unii mai repede, dar eu am încredere în tot staff-ul, în toți preparatorii că ne pot aduce la același nivel.

Mai sunt zile, la aceste meciuri s-a încercat să se aducă minute la fiecare jucător. Se simt emoțiile, sper să fie pozitive, simțim că e un moment important pentru noi, pentru România. Avem un grup unit și ar trebui să dăm mai multă importanță nouă, să mergem pe drumul nostru și să avem încredere că putem câștiga indiferent de adversar. Promit că voi da totul la EURO, că voi fi pregătit sută la sută atât fizic, cât și psihic”, a spus George Pușcaș la finalul meciului.

EURO 2024 va fi transmis în România de PRO TV, Pro Arena și VOYO , în perioada 14 iunie - 14 iulie. Partidele vor fi analizate de Laurențiu Reghecampf, Florin Răducioiu, Ciprian Marica, Răzvan Raț și Alexandru Chipciu.

Programul României la EURO 2024, în grupe