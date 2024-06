Ultimul meci al României înainte de plecarea spre Germania a însemnat un film jucat prost, în contratimp, un 0-0 rușinos cu Liechtenstein, echipă din lumea a patra a fotbalului mondial. Timp de 99 de minute, echipa lui Edward Iordănescu a arătat, dacă cineva credea contrariul, că nu știe să atace. Și că nu e construită să atace.

Suntem lângă Letonia, Armenia, Gibraltar și San Marino

E suficient să spunem că Liechtenstein e pe locul 202 în clasamentul FIFA, că a reușit rezultate de egalitate doar cu Letonia, Armenia, Gibraltar și Sann Marino în ultimii patru ani pentru a ne da seama pe cine nu am reușit să învingem. Și nu doar că nu am învins, dar nu am găsit drumul spre gol în fața unor amatori cotați, în total, la un milion de euro. Adunat, am strâns 180 de minute în care nu am arătat ca o echipă care se pregătește pentru un European, ci ca una care s-a adunat într-o seară de vineri la o miuță pe sintetic.

Dacă împotriva Bulgariei am avut un Man activ și un Drăguș care a arătat câteva lucruri interesante, frontul ofensiv a fost dezolant în fața reprezentanților unui stat cu doar 40.000 de locuitori. Cicâldău și Olaru și-au ratat șansa de a impresiona și a putea juca un rol important în Germania, Coman și Hagi și-au dorit foarte multe, dar au reușit puțin, în timp ce George Pușcaș pare că devine un caz aparte. Mereu în contratimp, clent, cu spatele la poartă, dă impresia că nu poate marca decât dacă are poarta goală în față sau dacă șuturile sale ar fi deviate și ar prinde portarul pe picior greșit. Iar concluzia celor două meciuri este că Drăguș ar trebui să aibă prim-planul la European.

Meritatele huiduieli

Scuza celor zece schimbări față de partida cu Bulgaria nu exită și, cumulate, cele două meciuri de pregătire a Europenului dau senzația că au făcut mai mult rău decât bine. Moralul, care ar fi trebuit să fie la cote maxime, s-a prăbușit odată cu rezultatul jenant din această seară, iar atmosfera e exact pe dos față de cum ar trebui să fie la plecarea spre un turneu final continental.

Mai important decât zeroul de pe tabelă e capitalul de imagine pe care Stanciu și colegii lui l-au pierdut în fața suporterilor. Căpitanul, care le-a reproșat fanilor huiduielile de la finalul meciului cu bulgarii, și colegii lui ar fi trebuit să răspundă pe teren pentru a șterge impresia slabă lăsată. Dar nu au făcut-o și, după alte 99 de minute dezolante, s-au ales cu o nouă porție de fluierături din partea celor cărora le-au cerut susținerea. În locul unor teste utile, ne-am ales cu o atmosferă tristă, ca de înmormântare, le-am arătat viitorilor adversari că nu știm să atacăm pozițional și am rămas datori și la capitolul determinare, unul la care am impresionat în preliminarii.

România - Liechtenstein 0-0

ROMÂNIA: H. Moldovan – Sorescu, Drăguşin, Racoviţan, Mogoş (N. Bancu 58) - Cicâldău (N. Stanciu 58), Şut (M. Marin 58), Olaru (Drăguş 76) – I. Hagi (Man 65), C. Puşcaş, Fl. Coman (Mihăilă 65). SELECŢIONER: Edward Iordănescu

LIECHTENSTEIN: Buchel - Wolfinger, N. Beck, Goppel, Oberwaditzer, Kindle (Marxer 55) – Luchinger (Hasler 90), Buchel, Sele – Salanovic (Luque Notaro 46, Jager 90), Kranz (Saglam 65). SELECŢIONER: Konrad Funfstuck

Cartonaşe galbene: Wolfinger 23, Kranz 45+4, Luchinger 69