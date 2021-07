Influenceri si vedete din Romania s-au reunit pentru o campanie pe masura, "Enjoy the Rivalry"

Heinken a adus impreuna pasionati de fotbal care rivalizeaza intr-un mod creativ, bucurandu-se de spectacolul impresionant daruit de fotbal in cadrul evenimentului EURO 2020.

4 dintre influencerii din campanie au avut ocazia sa participe pentru prima data la Star of the Match by Heineken si sa fotografieze, filmeze, trofeul primit de cei mai buni jucatori desemnati de la meciurile care au avut loc la Bucuresti in cadrul EURO 2020. Alaturi de ei a fost si Razvan Rat, desemnat Ambasador Star of the Match by Heineken. Fiecare dintre influenceri a relatat experienta printr-un material video, intitulat Vlog of the Match.

Cristian Simonca (Otrava) – https://www.facebook.com/100044161072924/videos/323597002717743

In momentele de rivalitate de pe parcursul campaniei „Enjoy the Rivalry”, insusi Alessandro del Piero le-a transmis mesaje video de incurajare pe care acestia le-au postat pe paginilor lor de Instagram si Facebook. Totul a inceput de la Razvan Rat, cel care a dat startul rivalitatii intre influenceri si l-a introdus in campanie pe Del Piero.