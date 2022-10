„Ăsta a fost principalul scop și n-am reușit!” Marea supărare a oltenilor după egalul cu Dinamo din Cupă

La finalul partidei oamenii din staff-ul lui FCU, care au pregătit echipa pentru meciul de marți seară, s-au declarat nemulțumiți de rezultat și mai ales de faptul că jucătorii nu au reușit să marcheze.

Florin Drăgan, antrenor secund al FCU Craiova: „Nu este rezultatul pe care ni l-am dorit, dar din păcate, trebuie să fim realiști și să spunem că atât s-a putut.

Mai puțin important e ce spun eu, important este ce s-a văzut și din păcate echipa atât a putut astăzi.

În mod normal FCU ar trebui să câștige în fața unei echipe Dinamo care vine din liga secundă și nu mai e Dinamo care era altădată”.

Oltenii, supărați că au făcut doar egal cu Dinamo

Paul Răducan, director tehnic FCU Craiova: „Suntem surprinși de rezultat, însă noi am foloșit pentru acest meci și jucători care au jucat foarte puține minute sau care nici nu au apucat să debuteze, cum e cazul fundașului dreapta, Zamfir.

Nu am marcat nici de data asta, aici este supărător. Nu am pierdut cum am făcut-o etapa precedentă, în campionat, la Botoșani, însă am fi vrut să câștigă și trebuia să marcă. Ăsta a fost principalul scop al acestui meci”.

Miercuri va avea loc un alt meci din grupă, AFC Unirea 04 Slobozia - FC Voluntari (Stadion 1 Mai - Slobozia, 15:00), iar joi se va disputa partida Petrolul Ploieşti - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Stadion „Ilie Oană” - Ploieşti, 18:15).

Primele două clasate în grupă după cele trei etape se vor califica în sferturile de finală.