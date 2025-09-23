Casa Fotbalului va găzdui vineri, 26 septembrie, de la ora 16:00, tragerea la sorți a fazei grupelor Cupei României.

Cele 24 de echipe calificate au fost împărțite în trei urne valorice, tragerea la sorți urmând să fie efectuată de trei invitați speciali, foștii internaționali Ciprian Tătărușanu, Cristian Săpunaru și Gabriel Torje.

Cum arată cele trei urne valorice din Cupă



URNA 1

FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, FC Rapid, FC Dinamo, Hermannstadt, Oțelul Galați

URNA 2

Petrolul Ploiești, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, FC Argeș, Csikszereda, Metaloglobus

URNA 3

CSM Slatina, Metalul Buzău, Concordia Chiajna, Dumbrăvița, Gloria Bistrița, Sporting Liești, CS Dinamo, Sănătatea Cluj

Cum se va desfășura faza grupelor



Echipele participante în această etapă vor fi distribuite în 4 grupe a câte 6 echipe, în felul următor:

– două echipe din urna valorică 1

– două echipe din urna valorică 2

– două echipe din urna valorică 3.

Astfel, rămâne de văzut dacă Dinamo din Superligă (urna 1) și CS Dinamo din Liga 2 (urna 3) se vor întâlni în faza grupelor Cupei României.

