Urnele valorice pentru grupele Cupei Rom&acirc;niei! C&acirc;nd are loc tragerea la sorți și ce duel bizar am putea avea Cupa Romaniei
Fosta competiție KO se desfășoară acum într-un alt format.

Casa Fotbalului va găzdui vineri, 26 septembrie, de la ora 16:00, tragerea la sorți a fazei grupelor Cupei României.

Cele 24 de echipe calificate au fost împărțite în trei urne valorice, tragerea la sorți urmând să fie efectuată de trei invitați speciali, foștii internaționali Ciprian Tătărușanu, Cristian Săpunaru și Gabriel Torje.

Cum arată cele trei urne valorice din Cupă

URNA 1

FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, FC Rapid, FC Dinamo, Hermannstadt, Oțelul Galați

URNA 2

Petrolul Ploiești, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, FC Argeș, Csikszereda, Metaloglobus

URNA 3

CSM Slatina, Metalul Buzău, Concordia Chiajna, Dumbrăvița, Gloria Bistrița, Sporting Liești, CS Dinamo, Sănătatea Cluj

Cum se va desfășura faza grupelor

Echipele participante în această etapă vor fi distribuite în 4 grupe a câte 6 echipe, în felul următor:

– două echipe din urna valorică 1

– două echipe din urna valorică 2

– două echipe din urna valorică 3.

Astfel, rămâne de văzut dacă Dinamo din Superligă (urna 1) și CS Dinamo din Liga 2 (urna 3) se vor întâlni în faza grupelor Cupei României.

Programul Cupei României

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

Atacantul român își ia cetățenia statului Andorra! ”E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent”
Echipa etapei 10 din Superligă! Multe nume surpriză alese
Un campion din 2007 a pus diagnosticul pentru Dinamo: "Acolo se pierde totul!"
Vecinii din Bulgaria continuă lupta pentru medalie la Campionatul Mondial!
Foștii șefi ai lui Juventus au fost condamnați la 58 de luni de închisoare!
Incredibil! Fabio Capello a comis gafa serii la Gala Balonului de Aur
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Ousmane Dembele este marele câștigător al Balonului de Aur 2025

Peluza Nord și-a anunțat decizia înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: "Mesajul nostru e valabil și pentru MM și patron"

Italienii au dat verdictul! Nota primită de Cristi Chivu după victoria cu Sassuolo

Beppe Marotta, doar cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu: „Sunt mândru!”

Dinamo - Farul 1-1 | ”Câinii” se încurcă pe Arena Națională

Get notifications about important news!