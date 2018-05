ULTIMA ORA! FRF a facut anuntul cel mare: finala Cupei, pe National Arena! 

FRF a stabilit locul de disputare al finalei Cupei.

Oltenii sperau sa atace Cupa Romaniei pe teren propriu pe noul Oblemenco, insa FRF a decis sa organizeze finala pe National Arena, pe 27 mai.

Craiova e aproape calificata, dupa 5-1 cu Botosani in mansa tur. In cealalta semifinala, Hermannstadt e in fata unei surprize uriase, dupa 1-0 in tur cu Gaz Metan Medias.

Miercuri, Botosani si Craiova se intalnesc in direct la PROX de la ora 17:00.

Gaz Metan si Hermannstadt joaca joi, de la ora 20:00.

Comitetul Executiv a decis insa sa le acorde oltenilor o sansa sa joace cu un trofeu pe masa pe teren propriu. Supercupa se va juca pe Oblemenco, iar CSU trebuie sa castige Cupa ca sa poata juca impotriva campioanei.



Oltenii s-au certat intre ei!

Oltenii au fost divizati inaintea stabilirii finalistei. Presedintele Marcel Popescu a cerut FRF ca partida sa se dispute pe Oblemenco, insa fanii au dat un comunicat prin care au cerut contrariul. "Nu ne dorim asemenea avantaj", a fost mesajul fanilor.

"Intoxicari!", a acuzat Marcel Popescu. Clubul a dat imediat un comunicat prin care a criticat declaratia presedintelui si a cerut rabdare pana la o decizie finala a FRF.