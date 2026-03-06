Buzoienii au pierdut, scor 0-1, cu Dinamo în sferturile de finală ale Cupei României și au ratat accederea în faza următoare a competiției, unde o puteau întâlni pe Universitatea Craiova. Oltenii vor înfrunta ”câinii” în cele din urmă în semifinale.

Reacția lui Vali Stan după ce Metalul a fost aproape să marcheze golul anului: ”E o combinație la mijloc”

Vali Stan, antrenorul Metalului, a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi, dar și despre ratarea uriașă a lui Florentin Puiu, care în minutul 72 a fost extrem de aproape să semneze un gol magistral. El a șutat de la mijlocul terenului și aproape că l-a învins pe Alexandru Roșca, ieșit din poartă și prins pe picior nepregătit.

”Până la urmă, într-un meci de fotbal vrei să câștigi, chiar dacă pleci cu șansa a doua. Sunt mândru de ei că am ajuns în sferturi. Am fi fost și mai mândri dacă reușeam să învingem o echipă atât de mare.

Când ai 3 ocazii atât de mari și nu marchezi, este foarte puțin probabil să câștigi. Sunt jucători de Liga 1 cu mare experiență care știu să gestioneze astfel de momente. Cred că puteam obține mai mult, păcat că nu am reușit. Ne concentrăm acum pe Liga 2.

La ocazia lui Puiu a fost o combinație: s-a uitat că portarul era ieșit, o execuție pe care o au jucătorii care privesc tot terenul, nu doar o anumită fază. Păcat că nu am reușit să marcăm”, a spus Vali Stan.

Pentru Metalul Buzău urmează meciul cu Gloria Bistrița din sezonul regulat al eșalonului secund. Confruntarea va avea loc pe terenul Metalului duminică dimineață, de la ora 11:00.