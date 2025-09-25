Acasă la Metalul. Cum arată vestiarul unei echipe de Liga a 2-a

Echipa pregătită de Vali Stan a înregistrat 10 puncte după șapte etape disputate în liga secundă a României. Trei victorii a bifat Metalul, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și trei înfrângeri.

Sursă Foto: Arhivă personală



În noul sezon, Metalul a debutat cu stângul, după 1-2 cu FC Voluntari pe ”Anghel Iordănescu” în Ilfov. Ulterior, buzoienii au primit vizita celor de la Sepsi OSK acasă, iar la capătul celor 90 de minute tabela de marcaj a indicat 0-0.



Prima victorie în noua stagiune pentru Farul a venit în Cupa României. Cu CSM Râmnicu Sărat, Metalul a câștigat primul meci cu 4-3, iar în al doilea s-a impus categoric, cu 4-0.



În campionat, Metalul a bifat primul câștigat în etapa #3. La Slatina, formația dirijată de Vali Stan a marcat de trei ori și a consemnat primele trei puncte, după un 3-2.



Au urmat un eșec cu Corvinul Hunedoara (0-1), două victorii consecutive cu Afumați (2-0) și CSC 1599 Șelimbăr (1-0) și o înfrângere cu Poli Iași în Moldova, scor 1-2.



Cum arată clasamentul din Liga a 2-a

