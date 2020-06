Prima reactie a clubului Dinamo dupa tragerea la sorti din semifinalele Cupei Romaniei: "Vom trece mai departe si vom castiga trofeul!"

Florin Prunea a oferit prima reactie dupa tragerea la sorti din semifinalele Cupei Romaniei. Dinamo va intalni FCSB in dubla mansa, prima partida fiind gazduita de echipa din Stefan cel Mare.

"Nu e adversarul pe care ni l-am dorit si cred ca nici FCSB nu si-a dorit asta. Trebuie sa jucam, probabil ca primul meci va fi fara spectatori, iar la retur autoritatile s-ar putea sa permita accesul unor spectatori pe stadion.

Noi ne-am asumat de la inceput si am spus ca vom trata Cupa cu toata seriozitatea. Noi am jucat cu cea mai buna echipa si am spus de la inceput ca e un trofeu care ne intereseaza.

Era frumoasa o finala FCSB - Dinamo, dar nu avem ce sa facem. Venim dupa o perioada in care ati vazut ce s-a intamplat. FCSB au pierdut in cele doua amicale, se pare ca nu sunt in cea mai buna forma.

Ne va fi greu fara suporteri in spate, dar sunt convins ca baietii vor juca cu mare ambitie si vor trece mai departe.

Va fi o dubla echilibrata si depinde si de primele jocuri din campionat. Sper sa nu avem probleme medicale, sper sa avem toti jucatorii apti. Eu cred ca vom merge mai departe si vom castiga trofeul", a spus presedintele lui Dinamo la PRO X.

Florin Prunea: "Pe 30 iunie imi expira contractul cu Dinamo si cu siguranta nu voi mai continua!"

Presedintele clubului Dinamo a anuntat in direct la Ora Exacta in Sport ca nu mai este nicio sansa ca el sa continue la echipa dupa ce ii va expira contractul:

"Sambata seara termin contractul si cu siguranta nu ma veti mai vedea la Dinamo. Eu am fost alaturi de jucatori si de antrenori cat am fost aici. I-am aparat mereu si asa consider ca trebuie facut", a mai spus Florin Prunea.