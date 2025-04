Alexandru Pelici a vorbit în termeni laudativi la adresa celor de la Farul Constanța și a ținut să îl felicite pe Gică Hagi pentru prestația echipei sale.

Alexandru Pelici: ”Putem să punem pe tarabă câțiva jucători interesanți pentru Liga 1”

Totuși, antrenorul Unirii Alba Iulia susține că echipa sa ar fi meritat să marcheze măcar un gol pentru prestația de la Ovidiu. Pelici spune însă că experiența din Cupa României îi va ajuta pe elevii săi să își depășească nivelul și chiar le-a transmis echipelor din Superliga României că are câțiva jucători interesanți ”pe tarabă”.

”Cred că cei care au intrat au făcut diferența, dacă ne intrăm la acțiunile lui Băsceanu, Alibec, Ganea, Gregoryan. Sunt jucătorii care au participat la golurile din a doua repriză. Am avut șansa noastră, ne-am jucat-o decent. Am încercat să punem probleme atât cât am putut, am avut șansele noastre și la 0-0, și la 1-0, și la 2-0 puteam reveni în joc. Probabil meritam un gol, dar asta e, felicitări Farul, felicitări domnului Hagi pentru tot ceea ce face.

E important ca jucătorii mei să rămână impresia a ceea ce au văzut astăzi, au simțit jucătorii de prima ligă, au simțit puterea lor, valoarea lor. S-a făcut diferența la calitatea jucătorilor de Liga 1. Diferența dintre ei și noi a fost că noi am ratat situațiile pe care le-am avut și am avut destule. Calitatea lor și maturitatea și-au spus cuvântul. Sunt împăcat, sunt mulțumit de ce am realizat în acest an. Ne vedem în continuare de celălalt obiectiv, îi felicit pe toți jucătorii.

Sper ca jucătorii să rămână cu încrederea că pot, să își dorească cât mai mult să ajungă la acest nivel, să iasă cât mai repede din anonimatul Ligii 3 și să facă pasul către fotbalul mare, pentru că avem jucători care merită, doar puțin mai multă încredere și curaj în forțele lor. Împreună cu jucătorii cu experiență care au venit și care ne ajută zi de zi, cred că putem să punem pe tarabă câțiva jucători interesanți și cred că în seara asta s-a văzut”, a spus Alexandru Pelici după meci.