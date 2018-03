N-a fost repriza lui! Mitrita, doua BARE cu Dinamo! Penedo, salvatorul "cainilor" in prima repriza. VIDEO

Alex Mitrita a ratat cele mai mari ocazii ale partidei Craiova - Dinamo.

Mitrita e principalul pericol al oltenilor in meciul cu Dinamo. El a trimis cele mai multe suturi spre poarta, iar de doua ori, Penedo a respins mingea in bara. Prima data in urma unei lovituri libere de la distanta, iar apoi in urma unei curse fenomenale a jucatorului oltean.

Dinamo n-a avut nicio ocazie de gol in prima repriza a partidei de la Craiova.

A doua bara, in finalul primei reprize.