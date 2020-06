Care sunt cele doua lucruri care impiedica vanzarea lui Dinamo! "Dinamo are atuuri, dar are doua mari virgule!"

Ionut Negoita se lupta de ceva vreme sa vanda clubul, insa cumparatorii nu se inghesuie din cauza unor lucruri care nu sunt in regula la club.

Constantin Anghelache, fost presedinte la Dinamo, stie care sunt principalele cauza pentru care Ionut Negoita nu poate vinde clubul. Chiar daca brand-ul este atragator, lipsa investitiilor din ultima perioada nu atrage nici un nou investitor.

"Dinamo are atuuri, dar are si mici virgule. Una ar fi faptul ca nu se construieste stadionul. Mai e o virgula, ca nu se stie pretul niciodata. In fotbal sunt doua categorii de investitori: cei care se gandesc la profit si cei care vor sa construiasca. Prezicerea mea este ca Dinamo sa aiba grija de meciurile pe care le are. Lucrurile bune nu se fac intr-o siingura zi.", a spus Anghelace la Ora exacta in Sport.

Fostul presedinte asteapta in continuare ca suporterii sa investeasca in echipe, in ciuda faptului ca au mai bagat bani pentru salarii si plata licentei. Pe langa programul DDB, care a virat bani in mai multe randuri, sunt asteptati si cei de la Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo sa cotizeze pentru cluubul alb rosu.

"Am incredere ca cei de la DDB vor oferi banii pentru plata salariilor si lucrurile se vor linisti. Sunt aproape 7000 acum. Eu zic ca si ADPD ar trebui sa contribuie, pentru ca are bani. Dinamo are un suport mai mare ca orice alt club din Romania.", a mai spus Anghelache la PRO X.