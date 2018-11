DUNAREA CALARASI 2-1 FCSB | "Meritam victoria, nu mai am niciun dubiu!" Dan Alexa jubileaza dupa calificarea in sferturi!

Dunarea Calarasi a eliminat FCSB din Cupa Romaniei.

Dupa meci, Dan Alexa a vorbit despre performanta obtinuta de elevii sai.

"Intr-adevar, trebuia sa profitam de momentul asta, prima nocturna la Calarasi. Un adversar precum Steaua, chiar daca fara jucatori importanti. Un joc bun, cred ca mai puteam sa mai inscriem, dar e o calificare meritata. Am pus mari probleme Stelei in ultimele minute ale meciului, meritam victoria, nu mai am niciun dubiu", a spus Dan Alexa la finalul partidei.

Antrenorul Dunarii a marturisit ca exerseaza de obicei fazele fixe, nu a facut-o in mod special pentru intalnirea cu FCSB din Cupa.

"Este o performanta exceptionala, Dunarea a mai jucat un sfert de finala acum 30 de ani, sper sa depasim aceasta performanta", a spus Alexa.

El a vorbit si despre meciul cu Viitorul si despre sansele de a juca in paly-off.

"Intalnim o echipa care o sa aiba doua zile in plus de odihna fata de noi, dar nu vrem sa gasim alibiuri. E foarte greu sa prindem play-off-ul, trebuie sa fim realisti. E greu sa vorbim despre asta, ar trebui sa legam 3 victorii, dar vom juca fiecare meci sa obtinem maxim", a spus antrenorul de la Dunarea Calarasi.