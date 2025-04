Cele două echipe își dau întâlnire la Buzău, în sferturile de finală ale Cupei României, pe stadionul Gloriei Buzău, de la ora 19:30. Partida va fi arbitrată de ”centralul” Cristian Moldoveanu.



Cupa României | Metalul Buzău - Rapid, LIVE TEXT de la ora 19:30. Victoria, obligatorie pentru giuleșteni



Echipa pregătită de Marius Șumudică vine după eșecul din primul eșalon al României cu Universitatea Craiova, scor 1-2, din a doua etapă a play-off-ului.



De cealaltă parte, Metalul nu a mai câștigat de șase etape. Trupa lui Vali Stan a consemnat trei eșecuri consecutive în eșalonul secund: 1-2 vs. Bihor, 0-2 vs. Reșița și 1-3 vs. FCU Craiova.



În cupă, Metalul a câștigat Grupa B cu 7 puncte (2 victorii, 1 egal, 0 înfrângeri), în timp ce Rapid a încheiat pe locul doi grupa A cu 6 puncte (2 victorii, 1 înfrângere).



Singura echipă calificată deja în semifinalele Cupei României este Farul Constanța. Echipa pregătită de Gică Hagi a învins-o marți seară pe Unirea Alba Iulia cu 3-0 la Ovidiu.