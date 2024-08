Convocare anunțată în direct după FC Voluntari - Dinamo 0-1: ”Unul dintre cei mai buni”

Unicul gol al partidei a fost marcat de Cătălin Cîrjan (21 de ani), după ce a trecut de experimentatul Igor Armaș și l-a executat pe portarul advers cu un șut plasat, cu piciorul drept.

Evoluțiile mijlocașului dinamovist l-au impresionat pe Daniel Pancu, selecționerul naționalei U21, care anunță că îl va chema pe acesta la lotul național pentru meciurile cu Muntenegru și Finlanda.

Daniel Pancu anunță: ”Cătălin Cîrjan va fi chemat”

Totuși, selecționerul U21 anunță că va purta o discuție cu Cîrjan și spune la ce capitol mai are acesta de lucrat.

„A fost mult mai greu pentru Dinamo. O victorie, așa scurtă cum e, e venită în urma unei acțiuni foarte bune, deja putem vorbi de o repetare a golului de la CFR a lui Cîrjan, care este un jucător bun, foarte bun în acea zonă de teren. Este unul dintre jucătorii care vor fi convocați la acțiunea noastră pentru ”dubla” cu Muntenegru și Finlanda.

O să mai am câteva discuții cu el, cred că se epuizează în niște zone neutre, face mulți kilometri în plus. Are această calitate rară, se descurcă bine în aglomerație, are viteză de execuție foarte bună”, a spus Daniel Pancu, la Digi Sport.

În primele meciuri din acest sezon, Cătălin Cîrjan se numără printre cei mai eficienți jucători ai lui Dinamo. A evoluat în opt partide, reușind să marcheze de trei ori.

În campionat, Dinamo este pe locul trei, cu 12 puncte după șapte etape, iar în următoarea partidă va avea parte de un test dificil, pe terenul celor de la Universitatea Cluj, liderul campionatului.