Reacția lui Claudiu Niculescu, după ce Dinamo a eliminat-o pe FC Voluntari din Cupa României

Unicul gol al partidei a fost marcat de Cătălin Cîrjan (21 de ani), după ce a trecut de experimentatul Igor Armaș și l-a executat pe portarul advers cu un șut plasat, cu piciorul drept.

Claudiu Niculescu (48 de ani), antrenorul ilfovenilor, a tras primele concluzii după ce FC Voluntari a părăsit competiția și se gândește acum la următorul meci din Liga 2, cu Metaloglobus.

Printre altele, ”Clau-gol” a vorbit și despre situația celor de la Dinamo, una dintre surprizele acestui început de sezon din Superligă. Antrenorul a spus că fosta sa echipă se poate bate cu șanse reale pentru calificarea în play-off.

Claudiu Niculescu: ”Am făcut față cu brio”

„Normal că suntem supărați că am pierdut acest meci, ne-am fi dorit să mergem în grupele Cupei României. Nu cred că am făcut un joc rău deloc, din păcate greșelile te costă la acest nivel. Noi asta am făcut. Am făcut o greșeală în prima repriză, am primit gol, am avut ocazii mari până la primirea golului. Am întâlnit o echipă bună, cu jucători de calitate, noi trebuie să ne vedem de drumul nostru.

Chiar dacă am jucat cu Dinamo, ne-am fi dorit să mergem în grupe, dar atât s-a putut în această seară. Trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut în campionat, avem meci foarte greu sâmbătă la Metaloglobus. Sper să ne revenim din punct de vedere fizic. Am început cu același prim ”11” cu excepția lui Nemec față de meciul de duminică, dar important este că am făcut față în această seară. Cu brio, zic eu. Dinamo este o echipă în formă în acest sezon, nouă nu ne rămâne decât să ne concentrăm pe campionat.

În primă fază, avem un obiectiv să ne calificăm în play-off. După aceea, vom vedea ce va fi. Întotdeauna când joc împotriva lui Dinamo, e un meci special. Eu cu Iulian Tameș și cu Matache, pe cealaltă bancă Florentin Petre. Revederea a fost plăcută, din păcate pentru noi, Florentin a ieșit câștigător în această seară.

Se vede că e o echipă care are o încredere foarte mare, asta a adus rezultate în acest început de sezon. Le urez mult succes, sper să o țină pe același trend. Sunt într-o formă bună, trebuie să acumuleze puncte ca să se lupte cu șanse reale pentru calificarea în play-off. Eu zic că au șanse bune în acest moment”, a spus Claudiu Niculescu, la flash-interviu.

FC Voluntari se numără printre echipele neînvinse în debutul acestui sezon de Liga 2. Are opt puncte, după două rezultate de egalitate și două victorii, și ocupă locul patru, la egalitate cu CSM Reșița și Steaua București.

Metaloglobus, echipa pe care o va întâlni FC Voluntari în următoarea etapă, are șase puncte după primele patru partide.